Mercato Juve, non solo Samardzic: Allegri vuole un campione del mondo

Dopo la vittoria di San Siro contro il Milan, la Juve vuole tornare a giocare per obiettivi importanti, cosa che non le riesce da tre anni. Per questo motivo, i bianconeri stanno lavorando in ottica mercato per rinfoltire il proprio organico. In particolare, l’intento di Cristiano Giuntoli è quello di rimpolpare un centrocampo privo di Pogba e Fagioli. Oltre a Samardzic, sulla lista dell’ex ds del Napoli sarebbe tornato anche Rodrigo De Paul, centrocampista dell’Atletico Madrid.