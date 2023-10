Tacchinardi: “La Juve a gennaio deve fare due acquisti”

Intervistato da La Gazzetta dello Sport l'ex Juve Tacchinardi ha parlato del match contro il Milan e del prossimo mercato della Juve

Intervistato da La Gazzetta dello Sport l'ex Juve Tacchinardi ha detto: "Mi auguro che quello di domenica sia un Milan-Juventus da scudetto, come era anche ai miei tempi. Per la Juve non c’è occasione migliore per dimostrare di essere tornata. I bianconeri, vincendo a San Siro, possono mandare un segnale forte al campionato. Vlahovic recupero fondamentale. Il Dusan di quest’anno sposta gli equilibri".

Sul Milan: "Temo Leao. Ma attenzione anche a Pulisic, l’americano mi sembra in gran forma. I bianconeri dovranno sfruttare l’assenza di Theo Hernandez. Ma peserà pure non avere Danilo, che è una delle poche colonne della Juve. Allegri non ha grandi leader e il brasiliano è uno di questi".

Chiosa finale sul caso Fagioli e il prossimo mercato della Juve: "Non penso che incida. Non ha inciso negativamente nemmeno la sospensione di Pogba per doping. Ormai Allegri e il gruppo si sono fatti una bella corazza. Però a gennaio qualche rinforzo servirà. Hojbjerg e Samardzic, seppur con caratteristiche diverse, sarebbero ottimi innesti. Il serbo è giovane, ha qualità e nel centrocampo della Juve non mi dispiacerebbe. Sono convinto che se i bianconeri a Natale saranno vicino alla vetta, la società qualche sacrificio lo farà".

