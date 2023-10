Juve, il terapeuta di Fagioli: “Le scommesse sono come un piccola dose di droga”

Le parole di Paolo Jarre, terapeuta di Fagioli, intervistato da La Stampa: "Le scommesse sono come una piccola dose di droga"

Intervistato da La Stampa il terapeuta del centrocampista della Juve Fagioli, Paolo Jarre, ha detto: "I fattori di rischio sono molti. Sicuramente i soldi e un livello d’istruzione medio basso. Poi c’è un altro aspetto: il loro mondo li pone in una situazione di prossimità con le scommesse sportive. Se ne parla continuamente. E sono ragazzi che molto spesso non hanno gli strumenti per affrontare certe tentazioni".