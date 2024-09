Juve, Den Brom: “Koopmeiners leader naturale”

Johnvan den Brom ha parlato del nuovo centrocampista della Juve, Teun Koopmeiners: il tecnico fu il primo a lanciare l'olandese tra i grandi

Intervistato per La Stampa, Johnvan den Brom ha parlato del centrocampista della Juventus, Teun Koopmeiners. Ecco le sue parole: “Teun è un leader naturale, sotto ogni punto di vista. Vuole sempre vincere per dimostrare di essere il numero uno. Ha esordito nel momento giusto per lui e quando ne avevamo più bisogno noi. Le sue qualità erano chiare da tempo, è cresciuto nel vivaio dell’AZ. Ma era unico per mentalità, non si arrendeva mai dando il massimo in ogni allenamento. Non era mai soddisfatto, voleva sempre migliorare. È stato bello lavorare con lui”.

Den Brom: “Koopmeiners era il miglior giocatore dell’Atalanta”

Il primo allenatore di Koopmeiners ha aggiunto: “Lo ammetto, ci sono state delle discussioni all’epoca. Io gli dicevo che se avesse voluto arrivare in Serie A, in Premier o in Liga si sarebbe dovuto specializzare come difensore perché era a suo agio con la palla, era forte fisicamente, era veloce e saltava l’uomo in uscita. Mi ascoltava, giocava spesso in difesa ma non era mai felice perché si vedeva centrocampista. E ora posso dirlo, aveva ragione lui. La Juve ha fatto un vero affare mentre l’Atalanta ha perso il suo miglior giocatore. Vero, 60 milioni sono tanti soldi, ma quando si scende in campo poi quel 60 diventa solo un numero. Alla sua età e con il suo rendimento, penso che li valga tutti”.