Ag. Stivanello: “La Juventus ha fatto un grande acquisto”

Lorenzo Lazzari, agente di Stivanello, nuovo acquisto della Juventus Next Gen, ha detto la sua sulle caratteristiche del difensore.

Lorenzo Lazzari, agente di Stivanello, nuovo calciatore della JuventusNext Gen, ha detto la sua a Tuttojuve.com. Ecco le sue parole: "Riccardo è considerato uno dei migliori prospetti della sua età in Italia, è un ragazzo cresciuto nel settore giovanile del Bologna che lo ha prelevato dal Cittadella a 14 anni. In accordo con il club, quest'estate abbiamo deciso di mandarlo a giocare con i grandi. Ci sono state molte richieste anche all'estero, ma non abbiamo mai avuto fretta di decidere. Attendevamo la soluzione migliore.

La trattativa non è stata semplice, anche perché con i ragazzi giovani è sempre difficile trovare la giusta valutazione economica. La volontà delle parti in causa presenti era quella di portare avanti le negoziazioni con la Juve, così siamo riusciti a trovare un accordo che riuscisse a metter d'accordo tutti. Grande merito è attribuibile a Claudio Chiellini, con cui c'erano già stati dei contatti quando lavorava a Pisa, a Giovanni Sartori e Marco Di Vaio. Posso dire che i club hanno lavorato molto bene per trovare la formula corretta.

La Juventus ha acquistato un difensore con i piedi da centrocampista, è un ragazzo abile nella costruzione dell'azione e cerca sempre di giocare la palla sia nel corto che nel lungo. Può essere impiegato sia da centrale che da braccetto di destra nella difesa a tre, poi sarà il mister a trovare la giusta collocazione in campo. E' nazionale da tanti anni, quest'anno era stato convocato per la Coppa del Mondo U20 in Argentina ma da vero capitano ha preferito restare a Bologna in Primavera per aiutare i suoi compagni a centrare l'obiettivo della salvezza. Ha dimostrato di essere un vero leader".