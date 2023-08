UFFICIALE – Stivanello è un nuovo giocatore della Juventus Next Gen

Il centrale di difesa è cresciuto nelle giovanili del Cittadella prima di passare tra i ranghi della compagine felsinea a partire dal 2018. Inoltre, Stivanello è stato convocato dall'Italia Under18 e sucessivamente dall'Italia Under19 in occasione degli Europei di categoria disputati in Slovacchia. Ora la grande occasione in bianconero; il giocatore si aggregherà sin da subito ai compagni in vista dei primi impegni ufficiali.