Squalifica confermata e multa per Conceicao: la Juve non può fare ricorso - JuveNews.eu

Il Giudice Sportivo ha confermato la squalifica per Conceicao e ha multato il giocatore: la Juve non può neanche fare ricorso. Ecco perchè

L’espulsione di Conceicao nel finale di partita di Juve-Cagliari ha lasciato non poche perplessità. L’attaccante bianconero ha infatti ricevuto un secondo cartellino giallo per simulazione: una decisione esagerata da parte dell’arbitro Marinelli. Non a caso il vice commissario designatore del CAN Gervasoni nel corso di Open Var ha spiegato: “Secondo me l’errore in questa gara è la seconda ammonizione per simulazione. Perché il giocatore cade dopo essere stato toccato, in maniera non punibile, perché comunque non era rigore, ma la simulazione secondo noi è un provvedimento eccessivo“. Nonostante l’ammissione di colpa, però, come ci si aspettava il Giudice Sportivo ha confermato la squalificata di una giornata e ha anche punito il giocatore con una multa di 2mila euro.

Juve, niente ricorso per il caso Conceicao: ecco perchè

Contro la Lazio il prossimo 19 ottobre alle 20:45, quindi, Conceicao non ci sarà. Ma perchè la Juve non fa ricorso? Semplicemente perchè non può. Il regolamento permette infatti di fare ricorso soltanto nel caso di cartellini rossi diretti. Il portoghese è stato invece prima ammonito e solo in un secondo momento ha ricevuto il secondo cartellino giallo per simulazione. La Vecchia Signora non può quindi fare nulla ed è costretta a rimanere a guardare.