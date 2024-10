Juve, Conceicao non meritava il rosso: e ora? Se fossimo in Premier League... - JuveNews.eu

Il vice commissario designatore del CAN Gervasoni ha ammesso l'errore su Conceicao ma il giocatore della Juve verrà comunque squalificato

“Secondo me l’errore in questa gara è la seconda ammonizione per simulazione. Perché il giocatore cade dopo essere stato toccato, in maniera non punibile, perché comunque non era rigore, ma la simulazione secondo noi è un provvedimento eccessivo“, queste le parole del vice commissario designatore del CAN Gervasoni nel corso di Open Var. L’ordine degli arbitri ha quindi ammesso l’errore del direttore di gara Marinelli in Juve-Cagliari ma conoscendo il calcio italiano è quasi impossibile che il Giudice Sportivo vada ad annullare la squalifica. Seppur non lo meriti, quindi, Conceicao sarà costretto a saltare la sfida contro la Lazio. E pensare che altrove la situazione è ben diversa. In Premier League, infatti, il Manchester United ha fatto ricorso dopo l’espulsione di Bruno Fernandes, ha vinto e il centrocampista portoghese è poi regolarmente sceso in campo.

Juve, le parole di Cesari

Intervenuto sulle pagine del Corriere dello Sport l’ex arbitro Graziano Cesari ha spiegato: “A Torino Marinelli ha fatto trenta metri per un cartellino inadatto alla situazione, in cui un giocatore poggia una mano e un altro giocatore, più veloce e con un fisico diverso, finisce per terra in corsa. Mi sono chiesto il perché e cosa gli sia scattato in testa in quel momento. La simulazione quando è tale è inaccettabile, ma lo è anche il fatto che il Var non possa intervenire sul doppio giallo. Bisogna trovare subito un rimedio altrimenti gli errori saranno destinati a ripetersi”.