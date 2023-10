Juventus, per giugno spunta un parametro zero: occhi su Mario Hermoso

Ecco il nome

Mario Hermoso è un difensore di 28 anni che attualmente gioca per l'Atletico Madrid. Anche il suo contratto lo renderà fra i giocatori ingaggiabili a parametro zero a luglio. Tuttavia, i bianconeri avrebbero prima un altro nome in cima alla propria lista de desideri. Al momento, sembra che la società bianconera voglia attendere il recupero completo di Djalò, difensore del Lille, che sta ultimando il percorso di riabilitazione dopo un intervento ai legamenti del ginocchio. Se il giocatore dimostrerà di essere in buona forma fisica, la Juventus proverà ad assicurarsi le sue prestazioni. Nel mentre, ecco la formazione da sogno che la Juventus vorrebbe costruire per il 2024 <<<