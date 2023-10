Calciomercato, ostacolo Atletico Madrid tra Juventus e Fabian Ruiz

Tra i centrocampisti d'interesse per la Juventus ci sarebbe Fabian Ruiz: l'Atletico Madrid sarebbe la principale avversaria per il giocatore

Tra i centrocampisti più in interessanti in ottica calciomercato invernale ci sarebbe Fabian Ruiz del PSG. Il centrocampista spagnolo sarebbe entrato nel taccuino della Juventusche però, nel caso volesse affondare per il giocatore, dovrebbe guardarsi alle spalle. Secondo Elgoldigital, l'Atletico Madrid non lascerà nulla di intentato per lui.