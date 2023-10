Calciomercato | Juventus fortissima: ecco la formazione da sogno del 2024

Il periodo che sta vivendo la Juventus è senza dubbio tra i più complessi e complicati in assoluto. Lo diciamo sottolineandolo con la penna rossa perché di sicuro, con tutto quello che sta succedendo, bisognerà farci i conti da qui al prossimo futuro. E lo diciamo - allo stesso tempo - per far comprendere a tutti come quello che Giuntoli ed il suo staff dovranno fare da qui in avanti, sia piuttosto complesso e complicato. Non stiamo parlando semplicemente di fare calciomercato ma più precisamente di trovare la giusta chiave per costruire una squadra che possa essere all'altezza della situazione in Italia e non solo. E qualche grossa notizia, in tal senso, inizia a circolare.