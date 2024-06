Spalletti: “Difficile trovare leader come Bonucci e Chiellini”

Luciano Spalletti, CT della Nazionale italiana, ha detto la sua sulla Juventus, parlando anche di Bonucci e Chiellini.

Luciano Spalletti, CT della Nazionale, ha detto la sua sull’eliminazione degli azzurri, parlando anche di ex Juve. Ecco le sue parole: “La partita di ieri ci ha riportato allo zero e da lì ripartiamo. Ringiovanirò questa rosa per creare un gruppo, sulla leadership non mi sono state date le risposte che cercavo. Il futuro sarà più giovane con energie e forze nuove. Difficile trovare calciatori come Chiellini e Bonucci ma si è visto che dando la possibilità a calciatori come Calafiori si può trovare qualità. Dobbiamo credere che ci siano potenzialità che passano attraverso il gioco senza dover essere quello votato a gestire altre cose”.