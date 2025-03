Ulivieri: “La coreografia di Fiorentina-Juve? Sono dispiaciuto”

Renzo Ulivieri, ex allenatore, ha detto la sua sulla Juventus, parlando anche della partita contro la Fiorentina.

Renzo Ulivieri, ex allenatore e presidente dell’Associazione Allenatori, ha detto la sua sulla coreografia nella partita tra Fiorentina e Juventus. Ecco le sue parole ad un evento: “Non ho condiviso tanti comportamenti, e non mi riferisco solo alla coreografia, ma anche a cori e tante altre cose per le quali sono andati oltre, ne sono dispiaciuto. La Procura Federale ha sanzionato in maniera pesante il club, 50mila euro di multa sono tanti”.

Sul Bologna

"Il calcio di Thiago Motta è un calcio un po' complicato. Anche a Bologna, nel primo anno, ha avuto qualche difficoltà, ma era una squadra di ragazzi e non aveva i problemi che ha alla Juventus. Probabilmente alla Juve c'è qualche giocatore di nome che non si è trovato bene con il suo stile di gioco, quindi si è persa un po' di sintonia. La Juve gioca bene, ma a tratti, e in una partita di 90 minuti è troppo poco. Bologna? Italiano è un buon allenatore, è andato in una società che ha cambiato molto. Ha avuto la fortuna di trovare un grande direttore sportivo, perché l'allenatore lavora bene quando c'è una buona società dietro. Avere un direttore sportivo che sa di calcio e di giocatori è fondamentale".