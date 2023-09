Souness: “Pogba? È talentuoso ma anche uno st***zo pirgro”

L'ex Manchester United Graeme Souness ha detto la sua sul caso di positività al doping del centrocampista della Juve Paul Pogba

Prima gli infortuni, poi il doping: per Paul Pogba non è un periodo facile. In attesa di scoprire quali saranno gli esiti delle contro-analisi, il centrocampista della Juve è stato sospeso in maniera cautelativa.

Se molti hanno provato a comprenderlo se non addirittura a difenderlo, altri invece lo hanno subito attacco. Tra questi c'è anche l'ex United Graeme Souness, che, nel corso dell'evento live del podcast di Second Captains a Dublino, ha detto "Pogba è un giovane estremamente talentuoso. Dovrebbe essere uno dei migliori centrocampisti al mondo. Ma è pigro. Se ricordate come tirava i rigori... Era lui che voleva essere la star dello spettacolo in quel periodo di tempo".

"Se è pigro nelle partite, lo sarà anche in allenamento, e come puoi inseguire gli altri così?Critiche troppe pesanti per Pogba? Nemmeno per un nanosecondo, no, è uno str…o pigro", ha concluso.

