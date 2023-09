Juve, caso Pogba: un integratore americano la causa della positività?

In molti si chiedono come sia stato possibile che Pogba sia risultato positivo al testosterone, ma secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sportsarebbe stato lo stesso centrocampista ad averlo, forse in maniera non completamente cosciente, ingerito. Se da una parte la Juve è convinta di non aver commesso errori, dall'altra non si può dire altrettanto del giocatore.