Juve, Bellerba: “Pogba? Le sue parole denotano un problema psicologico”

"I motivi sono tantissimi. In un momento come questo il giocatore starà attraversando un periodo di caos mentale. Ha sempre ribadito in tutte le interviste che questo momento nero parte dall'anno scorso e quando intorno a te non ti puoi fidare più di nessuno nasce un problema di identità. Quando un giocatore che arriva a dire: 'preferirei essere povero per essere accettato per quello che sono e non per i miei soldi' capisci che il problema psicologico è grosso alla base e stiamo parlando di un essere umano e non di campioni, stiamo parlando della sofferenza di un essere umano che in questo momento probabilmente ha una crisi di identità". Detto questo, sempre parlando di Juventus, occhi aperti: poco fa è arrivata una notizia clamorosa! <<<