Soulè saluta la Juventus: “Sono cresciuto qui, vi ringrazio”

Matias Soulè, oramai ex calciatore della Juventus, ha voluto salutare i bianconeri, dopo il passaggio imminente alla Roma.

Matias Soulè, ex calciatore della Juventus, ha voluto ringraziare i bianconeri per gli anni passati a Torino, con un post sui suoi canali social. Ecco le sue parole: “Grazie cara Juventus per tutti questi anni insieme, sono cresciuto come persona e soprattutto come uomo. Grazie a tutti i tifosi e tutte le persone che laborano nel club che mi hanno sempre trattato bene dal primo giorno. Non vi dimenticherò mai. Muchas gracias”. L’ex Velez è arrivato a Torino nel 2020, ed ha trascorso quattro anni a Torino, con una stagione in prestito, l’anno scorso al Frosinone, passando anche dalla Next Gen.