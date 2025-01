Sorteggi Champions, allenatore PSV: “Juve? Non sarebbe l’ideale…”

Il parere dell'allenatore del PSV Bosz in vista dei sorteggi dei playoff di Champions: gli olandesi non vogliono incontrare di nuovo la Juve

Oggi è una giornata importantissima per il futuro della Juve. A Nyon tra poco ci saranno infatti i sorteggi dei playoff di Champions League, che vedranno la Juve sfidare una tra Milan e PSV. L’allenatore del club olandese Bosz ha detto: “Per noi non sarebbe l’ideale, lo sappiamo bene perché la Juve l’abbiamo già incontrata, mentre per quanto riguarda il Feyenoord si preferisce sempre non giocare contro un club del tuo paese”. Lo scorso 17 settembre, infatti, Juve e PSV si sono già affrontate nella fase a girone unico della competizione. Il risultato? Netto 3-1 per la squadra di Motta, con dominio totale dei bianconeri. Ovvio quindi che gli olandesi non vogliano incontrare di nuovo la Vecchia Signora.

Juve, il sorteggio di Champions League

Il cammino della Juve in Champions League è stato travagliato ed è terminato con la brutta sconfitta per 2-0 contro il Benfica. I bianconeri sono quindi finiti 20esimi in classifica e a differenza dell’Inter saranno costretti ad affrontare i Playoff. Due partite extra che rischiano di pesare molto nel calendario già ricco di impegni dei bianconeri, soprattutto dal punto di vista fisico. Gli infortuni in casa Juve non sono mancati in questa stagione e un po’ di riposo extra avrebbe di certo fatto piacere. Nel frattempo c’è una voce clamorosa di mercato: dalla Juventus va all’Inter? <<<