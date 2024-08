Sorrentino: “Per Di Gregorio difficile sostituire Szczesny”

Stefano Sorrentino, ex calciatore, ha detto la sua sulla Juventus, parlando anche del paragone con Wojciech Szczesny.

Stefano Sorrentino, ex calciatore, ha detto la sua sulla Juve. Ecco le sue parole a TMW Radio: “Berardi? Arriva da un infortunio molto delicato. Personalmente è un colpo che farei, perché ho avuto la sfortuna di giocarci contro e so che giocatore è. Potrebbe essere un idea interessante, non so però se per gli ultimi minuti di mercato. Prima lo vivevo in un’altra maniera, per esempio da calciatore qui non ero mai venuto. Sta cambiando il calcio e di conseguenza sta cambiando anche il calciomercato. Ricordo per esempio quando Pastorello lancio il contratto di Milito alcuni anni fa. Il fatto di veder tanti ex colleghi comunque è sempre piacevole. Di Gregorio? Il modo di giocare è cambiato, e quindi Motta ha voluto un portiere con le caratteristiche di Di Gregorio. Sostituire Szczesny non sarà facile, ma sono convinto che Di Gregorio farà bene, anche perché la Juventus ha una squadra molto forte”.