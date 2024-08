Tarik Muharemovic ha salutato la Juventus pronto alla nuova avventura in prestito: il giocatore ha espresso la sua emozione via social

Tarik Muharemovic è ufficialmente un giocatore del Sassuolo. Il difensore centrale passa in neroverde dalla Juventus con la formula del prestito con opzione di riscatto del cartellino. Inoltre, per il club emiliano può scattare l’obbligo in caso del verificarsi di determinate condizioni. Quello di Muharemovic potrebbe dunque essere solo un arrivederci, ma anche un addio ai colori bianconeri. Attraverso il suo profilo social su Instagram, il calciatore ha voluto mandare un messaggio di commiato vero la società che lo ha lanciato da giovanissimo.

Il saluto di Muharemovic

“Sono grato per l’incredibile supporto e i ricordi che abbiamo condiviso finora, anche se sento di meritare di più!

Ora sono felice e pronto ad abbracciare questo prossimo capitolo e dare il meglio di me in ogni momento. Il tuo sostegno significa tutto”.