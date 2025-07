Sissoko: “Kolo Muani deve rimanere alla Juventus”

Momo Sissoko, ex calciatore della Juventus, ha detto la sua sui bianconeri, parlando anche della permanenza di Muani.

Momo Sissoko, ex calciatore della Juve, ha detto la sua sui bianconeri. Ecco le sue parole a Tuttojuve.com: “Lo conosco poco, mi fido sempre delle scelte della dirigenza. Le persone a cui ho chiesto per informarmi mi hanno parlato di un giocatore molto importante ed esperto. Spero possa far bene in questa rosa. Kolo Muani? Deve rimanere alla Juventus, lo dicevo già nei mesi scorsi e non ho cambiato idea. Una coppia d’attacco con David sarebbe molto forte, per me Tudor potrebbe anche schierarli insieme in molte circostanze. La Juventus ha bisogno di una profondità di rosa importante, altrimenti in fondo ad ogni competizione non ci puoi arrivare”.

Su Bremer

"Avrà lo stesso valore di un nuovo acquisto, con la differenza che è già pronto per fare la differenza. Bremer alla Juve ha la stessa importanza di Willian Pacho al Psg, ovvero rappresenta la colonna vertebrale della difesa".