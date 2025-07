Juventus, si prosegue per Hjulmand. Spunta anche Chukwuemeka

La Juventus continua a considerare il centrocampista danese l'opzione primaria centrocampo, ma si segue anche il giocatore del Chelsea.

La Juventus prosegue il casting per la ricerca di un centrocampista centrale che sostituisca Douglas Luiz, che ieri si è ripresentato alla Continassa per il ritiro, ma che resta in uscita. Come fa sapere TuttoSport in mattinata, il preferito dei bianconeri è e resta Morten Hjulmand dello Sporting, che con il club portoghese ha una clausola da 80 milioni, che tuttavia non sarà il prezzo di un eventuale trasferimento. La Vecchia Signora vorrebbe spenderne circa 40, ma così si va da un estremo all’altro: questa cifra è troppo bassa, e ci si potrebbe venire incontro a metà strada.

Chukwuemeka il nuovo nome per il centrocampo

Ma nelle ultime ore si è fatto strada un nuovo nome per il centrocampo della Juventus: è quello di Carney Chukwuemeka, centrocampista classe 2003 appena rientrato al Chelsea dopo il prestito al Borussia Dortmund. Il calciatore sembrava destinato a restare in Germania, ma l’affare si è risolto in un nulla di fatto e ora il giovane inglese è in esubero da Stamford Bridge. Il quotidiano torinese riporta come già a gennaio scorso la Juventus avesse fatto un tentativo per lui, prima che si concretizzasse l’opzione Borussia Dortmund. Adesso i bianconeri hanno ripreso a seguirlo, ma il prezzo dei londinesi è di 40 milioni e per il momento Chukwuemeka non rappresenta ancora un’occasione, posto che in ogni caso prima di presentare un’offerta ci sarà bisogno di cedere.