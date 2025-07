Cilli: “La Juve conta di prendere Kolo Muani. No sconti per Weah”

Il giornalista sportivo Luca Cilli ha parlato delle situazioni legate a Randal Kolo Muani e a Timothy Weah.

Il giornalista di Sky Sport Luca Cilli ha parlato ai microfoni di Radio bianconera durante la trasmissione Up&Down, parlando nello specifico di due dei principali casi di mercato della Juventus, ovvero Randal Kolo Muani e Timothy Weah: il primo è il principale obiettivo dei bianconeri in attacco, mentre il secondo è in uscita e vuole il Marsiglia, con cui tuttavia la Juventus non ha ancora un accordo. Di seguito le sue dichiarazioni, riprese da TuttoMercatoWeb.

Sulla situazione del centravanti francese, Cilli ha detto: “La Juventus vuole assolutamente prendere Kolo Muani al più presto. La squadra conta di riuscirci anche perché il giocatore vuole venire. Questo, insieme al buon rapporto con il Paris Saint-Germain, rende fiducioso Comolli. Però, ci sono altre squadre interessate al francese, e nel calcio, fino a quando un trasferimento non è ufficiale, può succedere qualsiasi cosa.

Le parole di Cilli su Weah

Queste, invece, le parole del giornalista sportivo sulla questione Weah:

Le parole del procuratore di Weah hanno fatto scalpore, come prevedibile. È ovvio, però, che la Juventus debba vendere giocatori, anche per questioni economiche, e cercare di farlo alle proprie condizioni, perché gli acquisti dipenderanno dalle cessioni. Nonostante le lamentele dell’entourage del giocatore, non credo che la Juventus farà sconti a Weah o ad altri.”