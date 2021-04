Silvia Chiellini: “Il mio modello in campo è mio fratello Giorgio. Mi consiglia molto”

La giocatrice del Crotone parla del rapporto con il fratello

"A parlare del calcio femminile in Italia è Silvia Chiellini, difensore del Crotone femminile e sorella del capitano della Juventus maschile. “La Nazionale Femminile ha dato un grande sviluppo al movimento. Ha attirato l’interesse di tutti. Sia dei tanti tifosi che dei club che adesso vogliono investirci. Bisogna migliorare perché il livello all’estero è più alto, siamo partiti dopo e ci vorrà tempo per arrivare ai livelli delle corazzate europee come Lione o Barcellona. Quando però entrano in gioco società come Milan, Inter e Juventus anche il nostro campionato inizia a piacere sempre di più”, ha detto la calciatrice