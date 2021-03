Cecilia Salvai: “Il gruppo fa la differenza. I nostri obiettivi sono chiari”

La giocatrice della Juventus Women parla della sconfitta contro la Roma, degli obiettivi e dell'annuncio di Hurtig.

Tra le Juventus Women la sconfitta contro la Roma in Coppa Italia non è andata giù, soprattutto perché è la prima sconfitta nella competizione dopo due anni ed è la prima in questa stagione in Italia. Tuttavia sono proprio le sconfitte che fanno crescere e questo le ragazze ci tengono a sottolinearlo. A parlare di questo ed altro ci ha pensato Cecilia Salvai ai microfoni di Juventus Tv. "A caldo c’era molto dispiacere per come andata perché potevamo sfruttarla meglio, sapevamo di incontrare una squadra che ci aveva già creato problemi in Supercoppa e potevamo evitare gli stessi errori. La partita però è passata e abbiamo iniziato a pensare alla Fiorentina, che sarà una partita importante come le altre del campionato", ha rivelato. Poi sulla prossima gara contro le viola: "Mi aspetto una gara come le solite Fiorentina-Juve: combattuta, in cui loro tireranno fuori un po’ di orgoglio, nessuno si aspettava di vederle in questo posto in classifica".