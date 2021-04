Bruno Fernandes: “Chiellini è sottovalutato, è un top player”

Il calciatore ha risposto alle domande dei tifosi

redazionejuvenews

La Juventus è tornata in campo quasi al completo per preparare la sfida in programma domani alle 18 allo Stadio Grande Torino. Il derby della Mole rappresenta una tappa importante per la squadra, reduce dalla sconfitta prima della sosta contro il Benevento, che ha definitivamente spento i sogni di rimonta scudetto. La Juventus è a dieci punti dall'Inter capolista, e i bianconeri dovranno concentrarsi per non perdere il posto il Champions League, importante per i conti, il prestigio, e per programmare al meglio il prossimo anno. In estate dovrebbe esserci infatti un'altra piccola rivoluzione, sulla scia di quanto accaduto nella scorsa sessione estiva di mercato, che ha visto l'arrivo di tanti giocatori giovani e di prospettiva.

Andrea Pirlo in vista della stracittadina è alle prese con alcuni problemi: Bonucci e Demiral sono out per il COVID, e in difesa le alternative sono poche, con De Ligt e Chiellini che dovrebbero formare la coppia titolare contro il Toro. L'olandese ha giocato con la Nazionale, ed è rientrato a Torino pronto per guidare la squadra con la sua personalità. Il numero 3 e capitano della Juventus è tornato a Torino dopo una sola partita con l'Italia, ed ha potuto lavorare per trovare la migliore condizione. La sua esperienza sarà importante dento e fuori lo spogliatoio, in questo delicato periodo che la squadra di Andrea Pirlo sta attraversando.

Di Chiellini ha parlato ieri anche il centrocampista del Manchester Untied Bruno Fernardes, che durante una sessione di "Domande e Risposte" con i suoi follower su Twitter, ha risposto a chi gli chiedeva chi fosse il difensore più forte contro cui aveva giocato. "Chiellini, secondo me, è uno dei calciatori più sottovalutati che ci siano. Top top player per me" la risposta del portoghese, che ha riconosciuto il valore del giocatore bianconero, incontrato ai tempi di Udinese e Sampdoria.