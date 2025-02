Signori: “Yildiz ha grandi colpi e margini di miglioramento”

Beppe Signori, ex calciatore, ha detto la sua sulla Juventus, parlando anche del rendimento di Kenan Yildiz.

Beppe Signori, ex calciatore, ha detto la sua sulla Juve. Ecco le sue parole alla Gazzetta: “Yildiz, fa numeri incredibili. Resta spesso in panchina? Lì non ci posso entrare, nel senso che l’allenatore è obbligato a fare delle scelte. Ma Yildiz ha margini di miglioramento enormi. Mi piace vedere Lazio e Bologna, mi ha impressionato quel voler difendere attaccando. Sempre avanti, aggressivi, propositivi, come è sempre piaciuto a me dai tempi di Zeman. Zeman era avanti? In mille cose. Anche la stessa preparazione atletica che faceva: noi andavamo il doppio degli altri. E io come attaccante ne godevo di più”.

Sulla Lazio

"Oggi in Italiano e Baroni rivedo molti suoi concetti: intraprendenza calcistica allo stato puro. E la gente si diverte. Se vado al Dall'Ara? Da un po' di tempo no. Ma la squadra di Italiano sta dimostrando una cosa evidente. Le spiego: l'anno scorso Thiago ha saputo valorizzare al massimo ogni giocatore, tutto funzionava e il merito andava tutto a Motta. Ma quest'anno? Quest'anno Italiano sta facendo bellissime cose, un grandissimo lavoro, ed è lì, fra le prime otto con quasi gli stessi punti".