De Paola: “Alla Juve servono Conte e Del Piero”

Paolo De Paola, giornalista, ha detto la sua sulla Juventus, parlando anche delle difficoltà dirigenziali dei bianconeri.

Paolo De Paola, giornalista, ha detto la sua sulla Juventus. Ecco le sue parole a TMW sulla fase di stagione della Vecchia Signora, reduce dal flop Champions: “Se si qualifica alla prossima Champions League, allora si può pure proseguire con lui, sempre a patto che la finisca con un integralismo sciocco. Non può avere una sola e unica idea di gioco e proseguire con quella. Se serve un’alternativa per avere subito una progettualità, io dico Antonio Conte. Se gli dai questa squadra o gli metti a disposizione gli stessi fondi dati a Motta, avresti avuto altre soddisfazioni”.

Sulla dirigenza

“La Juventus ha bisogno di un vice-presidente che riempia il vuoto lasciato da Nedved, e io immagino uno come Del Piero. Questa non può essere una società che si regge su amministratori delegati di altri mondi. Serve un vice-presidente che non solo sia una bandiera della Juventus, ma anche un interlocutore per Giuntoli e la squadra”. Intanto ecco le ultime notizie sulla Juventus<<<