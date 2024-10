Serie A, D'Aversa: "De Sciglio il giocatore più rappresentativo ma..."

In conferenza stampa, Roberto D'Aversa, allenatore dell'Empoli in Serie A, ha parlato del momento del suo terzino destro Mattia De Sciglio

Alla vigilia del match di Serie A contro l’Inter, ha parlato in conferenza stampa il tecnico dell’Empoli, Roberto D’Aversa. Nell’occasione, l’allenatore ha anche risposto a una domanda sull’ex calciatore della Juventus, Mattia De Sciglio. Ecco cosa ha detto: “Mattia è il nostro giocatore più rappresentativo, si valuta il tutto. Lui è uno di quelli che non stava benissimo, sul minutaggio suo è dipeso anche da questo. Sicuramente nel momento in cui sta bene può dire la sua, sia per esperienza che per qualità tecniche. Nella lettura è molto bravo, ha tanta qualità”.

D’Aversa: “Sbagliato non essere soddisfatti del punto con il Parma”

Inoltre, il tecnico ha parlato della precedente partita contro il Parma: “Bisogna ragionare su chi siamo e su chi siamo partiti. Se non abbiamo soddisfazione a ottenere un punto a Parma, commettiamo un grave errore. Poi c’è il rimpianto, perché nel primo tempo potevamo concretizzare di più. Ci sono anche gli avversari, loro hanno fatto cambi che non gli hanno fatto abbassare l’intensità, ma anche a migliorare. Si è pagato molto la partita contro il Napoli, in un campo sabbioso. Detto questo credo che c’è il valore dell’avversario, la gestione di una squadra giovane che deve capire di essere più smaliziata. Io che faccio l’allenatore devo cercare di migliorare ogni aspetto dei ragazzi ma poi bisogna valutare ogni aspetto”.