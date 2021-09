La Lega Serie A sta pensando di impugnare il contratto con DAZN

redazionejuvenews

La Lega Serie A sta pensando di impugnare il contratto con DAZN. Parole del noto giornalista del Corriere dello Sport e de La Repubblica, Franco Recanatesi, ai microfoni di TMW Radio: "La Lega Serie A sta pensando di impugnare il contratto con Dazn. C’è una discussione in atto. Ieri neanche io sono riuscito a vedere le partite, mi appariva una schermata nera". Nella giornata di ieri, infatti, quasi la totalità degli utenti non è riuscita a vedere le partite del tardo pomeriggio del turno di Serie A, a causa dei malfunzionamenti sull'app di DAZN. Anche nel posticipo serale, Roma-Udinese, non sono mancati i problemi.

Nella serata di ieri è arrivato anche il comunicato di DAZN in merito, in cui ha affermato di voler rimborsare di tasca propria tutti gli utenti che hanno avuto problemi nel visionare le partite. Lo riportiamo: "Abbiamo riscontrato un problema sull'app. Ci siamo arrivati per risolverlo e ci scusiamo con tutti voi per quanto accaduto. Tutti gli utenti impattati saranno ricontattati per ricevere un indennizzo". Anche la sottosegretaria allo Sport, Valentina Vezzali, stamani ha parlato durante presentazione del Be Active multisport Village al Foro Italico dicendo che il Governo sta monitorando la situazione di DAZN e starebbe cominciando a pensare a prendere dei provvedimenti seri, come ha detto anche Recanatesi.

Queste le parole della ex campionessa di scherma: "La situazione ci è stata posta subito all’attenzione da quando si è riscontrata la problematica. Ovviamente questo rientra nell’autonomia del calcio, con i diritti televisivi, ma sicuramente stiamo monitorando la situazione perché possa risolversi tutto a vantaggio degli utenti che sono quelli che poi vogliono vedere le loro squadre in televisione e fare il tifo per la squadra del cuore". I prossimi giorni e le prossime partite saranno decisive per capire se DAZN potrà porre fine a questi problemi di server gravi.