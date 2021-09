Problemi DAZN, scende in campo anche la Camera

Dazn ha pubblicato sul proprio sito una carta di servizi non pienamente conforme alle normative vigenti che sono contenute in una serie di direttive di Agcom con particolare riferimento ad alcuni obblighi in materia di trasparenza e di informazione, di indennizzi, di reclami e di assistenza clienti". In giornata anche l'Adicosum, associazione dei consumatori, è intervenuta sull'argomento: "Ormai è evidente, lo streaming di Dazn delle partite di calcio Serie A non garantisce una visione di qualità, appropriata alle immagini sportive. è passato un mese da quando Dazn ha promesso miglioramenti di trasmissione, ma le proteste non si placano. La Lega Calcio ha dichiarato di voler concedere ancora tempo a Dazn per ottimizzare la visione, ma, nel frattempo, i consumatori continuano a pagare le conseguenze di un servizio carente.