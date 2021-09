Brutta sconfitta per la Sampdoria contro il Napoli. Ora testa alla Juventus

Al termine del match contro il Napoli, l'allenatore della Sampdoria, prossima avversaria della Juventus, ha analizzato la partita

Al termine del match contro il Napoli, l'allenatore della Sampdoria Roberto D'Aversa ha analizzato la partita: "Se analizziamo il primo tempo, i numeri ci vedevamo favorevoli su tutto. Sia sul possesso palla, ed è un dato un po' strano perchè Napoli è sempre abituato ad avere un predominio sul possesso contro tutte le squadre, sia sui tiri in porta sia sulle occasioni erano favorevoli a noi e invece siamo rientrati all'intervallo sul risultato di doppio vantaggio per loro. Questo dimostra la qualità importante e laddove commetti degli errori, loro hanno qualità importanti che ti castigano nell'immediato. C'è stata anche la doppia occasione per riaprire la partita dove bisogna anche dare meriti al portiere avversario perchè Ospina ha fatto il doppio intervento dove sarebbe potuto cambiare l'esito della partita. Nel secondo tempo è subentrata la sfiducia, ci siamo allungati e dopo il divario è stato troppo eccessivo per quanto visto in campo. Ci stava perdere con il Napoli, ma spiace per i tifosi, per la società perchè un risultato così netto non rispecchia l'andamento dei 90 minuti".