Vezzali: “Lavoriamo per arrivare il prima possibile al 100% della capienza negli stadi”

La sottosegretaria allo Sport ha parlato

redazionejuvenews

Valentina Vezzali, sottosegretaria allo Sport, ha parlato al Consiglio nazionale del Coni in corso al Foro Italico a Roma di vari temi, tra cui la capienza dei tifosi negli impianti sportivi al chiuso e all'aperto. Queste le sue parole: "Mi sto impegnando per aumentare la capienza degli impianti sportivi. Il 35% di quelli al chiuso e il 50% per quelli all’aperto rappresentano solo un punto di partenza per arrivare il prima possibile a una capienza del 100%, ovviamente tenendo conto della situazione epidemiologica.

Decreto dignità? Stiamo lavorando per la sospensione temporanea del Decreto dignità. La lotta alla ludopatia resta importante ma questo provvedimento ci consente la riapertura di un comparto massiccio di investimenti che in questo momento sarebbe molto importante per il mondo dello sport. Insegnanti scienze motorie? Assieme al Ministero dell’Istruzione stiamo scrivendo la norma da inserire nel testo base della legge di Bilancio e che prevede l’introduzione dell’insegnante di Scienze motorie sin dalla scuola primaria: un risultato storico, perché atteso da oltre 50 anni. Credo che il mondo dello sport debba fare fronte comune per giungere a questo obiettivo. Istituzione ministero dello sport? Ho letto il documento, l'importante credo sia il confronto e parlare apertamente in modo costruttivo. Vogliamo tutti come fine ultimo il bene per lo sport italiano.

Sponsorizzazioni mancate con le società di scommesse? E' penalizzante per noi rispetto al mercato straniero che ci consente una riapertura verso un comparto massiccio di investimenti per noi davvero prezioso". Vezzali ha parlato anche di DAZN ai microfoni di Adnkronos: "Quello che posso dire è che, come per il resto dell’Europa, il cambio di distribuzione delle partite preferendo la modalità in streaming è una rivoluzione che sta permettendo al nostro Paese di accelerare il suo sviluppo tecnologico, come ogni innovazione ci sono dei problemi, confido in una rapida soluzione".