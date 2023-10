Serie A, la classifica dopo 8 giornate: Juve terza a 4 punti dal Milan

Con il match tra Napoli e Fiorentina è terminata l'ottava giornata di Serie A . Ora il campionato lascerà spazio alle nazionali ed è quindi il momento ideale per fare il punto della situazione.

A guidare la classifica in solitaria c'è il Milan, primo con 21 punti. A seguire Inter (19), Juventus (17) e Fiorentina (17). La squadra di Allegri nonostante alcune prestazioni non troppo convincenti è quindi terza in classifica, ad appena due punti dal secondo posto e quattro dal primo.