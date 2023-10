Condò: “Juventus squadra tosta con uno shot da sparare”

Condò ha esaltato la Juventus: per il giornalista, i bianconeri potrebbero inserirsi nella corsa scudetto, magari rinforzandosi a gennaio

Paolo Condò, ospite di Sky Sport, si è focalizzato sulla Juventus. Per il giornalista le prospettive per i bianconeri sarebbero rosee: "Dall'inizio stagione penso che la Juventus non debba vincere lo Scudetto ma possa vincerlo. E' certo che debba arrivare tra le prime quattro. Ha un attacco fortissimo e anche oggi che aveva due giocatori fuori importanti, hanno giocato altri due forti".