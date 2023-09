Serie A, la classifica dopo 5 giornate: Inter in testa, Juve quarta

Con il match tra Torino e Roma è terminata la quinta giornata di Serie A, quello che è stato un fine settimana ricco di emozioni. Grazie alla vittoria per 1-0 contro l'Empoli in testa al campionato c'è l'Inter, ancora a punteggio pieno con 15 punti. I nerazzurri staccano le inseguitrici e si candidano come i favoriti per lo scudetto.