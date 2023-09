Juventus, il report dell’allenamento in vista del Lecce

Il sito ufficiale della Juventus ha pubblicato una nota sul report dell'allenamento per i bianconeri in vista del Lecce.

Il sito ufficiale della Juventus ha pubblicato una nota in vista della partita con il Lecce. Ecco il comunicato: "La Juventus, rientrata a Torino dalla trasferta di Reggio Emilia nella tarda serata di ieri, è subito scesa in campo questa mattina per lasciarsi alle spalle il 4-2 rimediato sul campo del Sassuolo e per focalizzare l'attenzione sul prossimo impegno che la attende. Martedì sera, il 26 settembre, i bianconeri torneranno in campo per affrontare il Lecce nel turno infrasettimanale della sesta giornata di Serie A.