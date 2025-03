Savino: “E’ il momento perfetto per esonerare Motta”

Roberto Savino, avvocato e tifoso bianconero, ha detto la sua sulla Juventus, parlando anche dell'esonero di Motta.

Roberto Savino, avvocato e tifoso bianconero, ha detto la sua sulla Juve. Ecco le sue parole a RBN: “Sono seriamente preoccupato e questo è significativo, considerando che sono un ottimista. Al termine della brutta sconfitta di Firenze, era seriamente da valutare l’esonero di Motta. Poi però bisogna capire chi prendere al suo posto. Se però si decide di mandare via l’allenatore, credo questo sia il momento ideale. Durante la pausa per le Nazionali solitamente si può riflettere su molti aspetti, per esempio rivitalizzare il gruppo, ricreare alcuni rapporti”.

Su Thiago Motta

“Siamo di fronte all’ultima chiamata per cambiare l’allenatore. Continuiamo a vedere il dito e non la luna. Intendo dire che manca coesione, personalità, mentalità. Prima della disfatta contro il PSV qualche miglioramento ogni tanto si vedeva, alternato a gare complicate. Le ultime quattro prestazioni invece sono state sconcertanti. Bisogna fare una riflessione sulla situazione e contestualizzarla. Non salgo su nessun carro, evito paragoni”. Intanto ecco le parole di Condò<<<