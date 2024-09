Satin su Rabiot: "La madre-agente è incomptetente" - JuveNews.eu

Bruno Satin, agente sportivo, ha detto la sua su un ex Juventus, Adrien Rabiot, che sarebbe vicino al Marsiglia.

Bruno Satin, agente sportivo, ha detto la sua sulla questione Rabiot, che in queste ore è in procinto di passare al Marsiglia. L’ex Juve, dopo una lunga estate a cercare una squadra, si dovrà accontentare di un club che non gioca neanche le coppe. Satin, a RMC Sport, ha detto la sua sul francese e sulla mamma-agente: “Quello che gli è successo è frutto dell’incompetenza delle persone che lo hanno accompagnato lì: viene consigliato dalla madre ma se fosse con un agente professionista ora giocherebbe in una delle top dieci squadre europee. A fine luglio ho parlato con il direttore sportivo dell’Atletico Madrid e mi ha detto: ‘Ho avuto due conversazioni con la madre e ho interrotto subito perché mi stava spiegando dove avrebbe giocato suo figlio’. Stanca rapidamente tutti i professionisti, è insopportabile”.

Le parole della mamma di Rabiot sulla Juve

“Non c’è bisogno di chiudere la porta, tornare alla Juventus non era un’opzione presa in considerazione. Quando prendiamo decisioni ce ne assumiamo la responsabilità”. Parole al veleno, dopo le dichiarazioni di Thiago Motta in conferenza stampa pre Empoli-Juve, probabilmente figlie di un rapporto che non si è chiuso benissimo, tra richieste importanti e promesse non mantenute dalle parti in causa.