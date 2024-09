Rabiot: "Ecco perchè ho scelto il Marsiglia". Merito di un altro ex Juve... - JuveNews.eu

In un'intervista l'ex Juve Adrien Rabiot ha spiegato il motivo dietro alla scelta del suo trasferimento al Marsiglia

Lo scorso giugno Adrien Rabiot ha deciso di rifiutare i 7,5 milioni di euro a stagione offerti dalla Juve e di lasciare Torino. Il francese voleva infatti andare a giocare in una big di Premier League, competere e magari anche vincere la Champions League. Le cose sono però andate diversamente. Tra luglio e agosto nessuna squadra si è interessata al suo cartellino tanto da finire il calciomercato estivo ancora da svincolato. Dopo le lamentele da parte del ct della Francia Deschamps, alla fine Rabiot ha trovato un accordo per il trasferimento ed è diventato un nuovo giocatore del Marsiglia.

Ex Juve, le parole di Rabiot

Il Marsiglia è una squadra storica della Ligue 1 ma non giocherà la prossima Champions League e ha offerto al giocatore uno stipendio molto più basso di quello che a giugno aveva offerto la Juve. Perchè allora Rabiot ha accettato il trasferimento? Il francese l’ha spiegato in un’intervista a RMC Sport: “Non mi aspettavo che vedere tutta questa gente. Io al Marsiglia? All’inizio sembrava improbabile e alla fine parlando molto con Medhi Benatia, ho aderito al progetto. Ho parlato anche con l’allenatore De Zerbi prima di accettare. L’obiettivo è necessariamente vincere per tornare in Champions League. Non vedo l’ora di allenarmi e di tornare al Vélodrome”.