Sassuolo-Juventus / Il commento: la Signora cade al Mapei Stadium

Juve subito aggressiva fin dai primi minuti del primo tempo con un paio di occasioni ghiotte per Danilo e Rabiot. Lampo improvviso del Sassuolo che al 12' che passa in vantaggio con un calcio piazzato in movimento dalla sinistra di Laurentié che sorprende il portiere bianconero: 1-0. Ma al 20' arriva il pareggio della Juve con un bellissimo cross di Chiesa che taglia sul secondo palo. Autogol di Viña che prova ad anticipare McKennie: 1-1 al Mapei. Tacco di Chiesa in area al 25' che prova a servire Gatti il quale commette fallo in attacco. Altra bella occasione per la Juve con Locatelli che al 28' ci prova da fuori ma non trova lo specchio: la palla finisce larga. Bianconeri in pressing in questa fase della gara: ci riprova la Juve alla mezz'ora su un colpo di testa di Gatti, ma Danilo non riesce ad agganciarla. Ci prova il Sassuolo con Bajrami ma la palla finisce alta: deviazione e calcio d'angolo. Grandissima parata del numero uno della Juve che si riscatta sull'errore dell'1-0: Laurienté dalla sinistra crossa dal fondo per l'incornata di Tressoldi. Risponde subito Vlahovic al 38' che ci prova con una torsione di testa imprecisa. Ma al 40' ci pensa Domenico Berardi alla sua 300° gara in Serie A: 2-1 su assist di Henrique. Sono 3 i minuti di recupero concessi dal direttore di gara. L'arbitro fischia la fine del primo tempo sul punteggio di 2-1 in favore dei padroni di casa.