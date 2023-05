Verso Juve-Cremonese: lo stato di forma delle due squadre

Dopo il pareggio per 1-1 contro il Siviglia, la Juve si prepara a sfidare la Cremonese, match valido per la 35a giornata di Serie A. I bianconeri sono al momento secondi in classifica a quota 66 punti e vorranno vincere a tutti i costi così da mantenere la distanza dall'Inter. I pensieri dei giocatori di Massimiliano Allegri non potranno però che essere rivolti anche alla semifinale di ritorno di Europa League: la Vecchia Signora riuscirà a mantenere alta la concentrazione? Servirà una prova di carattere da parte dei bianconeri, chiamati a giocare contro una squadra in lotta per la salvezza ma che sta vivendo un ottimo momento di forma.