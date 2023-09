Sassuolo- Juventus, le statistiche verso il match dei bianconeri

Il sito ufficiale della Juventus ha pubblicato una nota sulle statistiche in vista del match contro il Sassuolo di questo pomeriggio.

Il sito ufficiale della Juventusha pubblicato una nota con le statistiche verso il match con ilSassuolo. Ecco il comunicato: "Alle 18:00 fischio d'inizio di Sassuolo-Juventus. Viviamo l'avvicinamento alla sfida attaverso numeri, statistiche, precedenti e curiosità. Come arrivano Sassuolo e Juve alla partita? Quali giocatori hanno inciso di più nei confronti in passato? Quali ex vivranno un match particolare? Rispondiamo a queste e tante altre domande.

SASSUOLO E JUVE, LO STATO DI FORMA Questa è solo la terza volta che il Sassuolo perde almeno tre volte nelle prime quattro partite di un campionato di Serie A, dopo il 2013/14 (quattro sconfitte su quattro) e il 2017/18 (tre ko su quattro); e solo nel 2013/14 (primo anno nella competizione per gli emiliani) sono arrivate almeno quattro sconfitte nelle prime cinque giornate. Il Sassuolo ha subito nove gol in questo campionato, solo l’Empoli ne ha incassati di più (12) nella Serie A 2023/24 – soltanto nella loro stagione d’esordio in Serie A i neroverdi hanno incassato più reti dopo le prime quattro partite (15 nel 2013/14). Nel 2023 solo la Sampdoria (14) ha perso più gare del Sassuolo (13 su 27) in Serie A; i neroverdi sono la formazione ad aver subito più gol in questo anno solare nel massimo campionato italiano (48). Il Sassuolo ha subito gol in tutte le ultime 12 partite di campionato (27 reti incassate nel periodo – 2.3 di media a match), l’ultimo clean sheet dei neroverdi in Serie A risale al 16 aprile scorso proprio contro la Juventus.

Dalla stagione del ritorno in Serie A (2007/08), questa è solo la quinta volta che la Juventus realizza almeno nove gol nelle prime quattro partite di un massimo campionato: le precedenti nel 2018/19 e nel 2017/18 proprio con Massimiliano Allegri in panchina, poi nel 2012/13 con Antonio Conte e nel 2007/08 con Claudio Ranieri. La Juventus (3V, 1N nella Serie A 2023/24) potrebbe vincere quattro delle prime cinque partite stagionali di Serie A per la prima volta dal 2019/20 – annata dell’ultimo Scudetto bianconero con Maurizio Sarri alla guida. La Juventus ha vinto nelle prime due gare in trasferta di questo campionato senza incassare alcun gol: non ottiene tre successi nelle prime tre gare fuori casa di un torneo di Serie A abbinandoci il clean sheet in ognuna dal 2014/15 (cinque gol fatti e zero subiti in quel caso). A partire dalla scorsa stagione, solo il Barcellona (29) ha registrato più clean sheet della Juventus (22) nei maggiori cinque campionati europei".

