Sarri elogia Giuntoli: “Cristiano rimetterà a posto la Juve, qualità importanti”

“Purtroppo per gli altri, Cristiano rimetterà a posto la Juve. Farà grandi cose perché ha qualità importanti e coraggio”. Queste le parole di Maurizio Sarri oggi su Il Messaggero. In vista del big match di domani a Torino il tecnico biancoceleste ha fatto un'analisi dell'esperienza di Giuntoli elogiandone le sue capacità. I due sono amici di vecchia data, un'amicizia che risale a quasi vent'anni fa. Ai tempi Sarri allenava il Sansovino e Giuntoli giocava alla Sanremese. Poi si ritrovarono di nuovo insieme dal 2015 al 2018 al Napoli. Ora però il presente parla chiaro: Sarri non ha mai vinto all'Allianz da quando allena la Lazio. L'ultima vittoria dei biancocelesti a Torino infatti risale al lontano 2018 sotto la guida di Simone Inzaghi.