La Juventus “ignora” Bonucci: nessuna replica prevista alle sue parole

La Juventus non starebbe preparando alcuna risposta alle accuse rivolte alla società bianconera da parte di Bonucci nella giornata di oggi

Nella giornata di oggi, Leonardo Bonucci ha rivelato la sua verità su quanto accaduto negli ultimi mesi. La stessa che avrebbe ha portato alla separazione con la Juventus . Il giocatore, oggi all' Union Berlino , ha messo molta carne al fuoco. In particolare, l'ex capitano bianconero avrebbe smentito una notizia data da molte fonti di informazioni. Ovvero, il fatto che già da inizio anno sarebbe stato avvertito dell'esclusione dal progetto.

Nonostante le dure parole espresse da Bonucci, secondo quanto riportato da Sky Sport, non dovrebbe esserci una replica da parte della Juventus. La questione molto probabilmente non terminerà comunque qui, vista l'intenzione del giocatore di proseguire la querelle per vie legali.