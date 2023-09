Mercato Juve | Il sostituto di Pogba, adesso c’è il nome! Giuntoli vuole…

Se la prima stagione di Paul Pogba dopo il suo ritorno alla Juve era stata un disastro, la seconda per assurdo potrebbe andare ancora peggio. Dopo la serie infinita di infortuni, infatti, ora il centrocampista francese è risultato positivo al test antidoping ed è stato sospeso in via cautelare. Il risultato delle controanalisi non è ancora stato svelato, ma con ottime probabilità il Polpo dovrà fermarsi a lungo. La pena è di almeno 2/4 anni di stop . Per questo la Juve non può fare altro che cominciare a guardarsi attorno: Giuntoli ha già scelto il sostituto ideale.

Juve, scelto il sostituto di Pogba: servono 20 milioni

Sono diversi i giocatori presi in considerazione per sostituire Pogba, ma secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport il nome in cima alla lista delle preferenze è quello di Habib Diarra. Il giocatore francese dello Strasburgo è infatti il profilo più interessante tra quelli nel mirino di Giuntoli, che potrebbe essere perfetto per il centrocampo bianconero. Il classe 2004 è infatti un giocatore molto completo, in grado di giocare tanto in mediana quanto sulla trequarti. Le sue doti fisiche e tecniche lo rendono infatti estremamente duttile, ideale per sostituire Pogba. Nella passata stagione Diarra ha collezionato 3 gol e 3 assist in 29 presenze nel campionato francese, facendo così salire il suo prezzo. La Juve per acquistarlo dovrà spendere almeno 20 milioni di euro. E sempre parlando di calciomercato e di Juventus, occhi bene aperti: guardate chi vuole comprare Giuntoli l'anno prossimo in attacco<<<