Sabatini: “La Juventus non vince e non convince”

Sandro Sabatini ha commentato l'ultima prestazione della Juve: per il giornalista, non mancherebbe solo il risultato alla prova bianconera

Nel suo editoriale su calciomercato.com, Sandro Sabatini ha commentato la prestazione della Juventus in Serie A contro il Parma. Per il giornalista, i tre punti non sarebbero l’unica mancanza dei bianconeri che, contro la compagine ducale, non avrebbero offerto una prova convincente. Inoltre, Sabatini sarebbe rimasto perplesso da alcune scelte di formazione. Ecco le sue parole: “La Juve pareggia ancora. Quindi non vince e – assolutamente – non convince. Il distacco dal Napoli diventa -7, quello dall’Inter -3 e anche l’Atalanta fa il sorpasso, soffiando il terzo posto alla squadra di Thiago Motta. Esclamazione quando nelle formazioni ufficiali Kalulu e Yildiz partono dalla panchina: “Ma questo è matto!”. No, semplicemente “questo è Motta!”. Le rotazioni a sorpresa erano il suo biglietto da visita anche a Bologna”.

Sabatini: “Kalulu difensore migliore della stagione”

Il giornalista ha proseguito: “Vietato stupirsi. Ma non proibito commentare. E nemmeno criticare. Il francese omaggiato dal Milan è il difensore migliore della stagione; il giovane turco andava sfruttato sullo slancio della meravigliosa doppietta di San Siro. Opinioni, se si può: Kalulu e Yildiz fuori, un vantaggio per il Parma. Anche perchè con Yildiz qualche occasione è arrivata, invece senza Kalulu la difesa balla come a ballando con le stelle (ops)”.