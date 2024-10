Juve, seconda panchina per Yildiz. Motta: “Weah ha fatto bene”

Yildiz di nuovo in panchina con Weah titolare: sono definitivamente cambiate le gerarchie della Juve? Le parole di Motta

Che fine ha fatto Yildiz? L’attaccante turco è il talento più cristallino uscito dal progetto Next Gen, numero 10 della Juve e futuro del club bianconero. Eppure nonostante tutto questo nelle ultime due partite il classe 2005 è partito dalla panchina. Thiago Motta gli ha infatti preferito Weah e in fondo i risultati non possono che dargli ragione. Contro l’Inter l’americano ha segnato mentre con il Parma ha fatto sia gol che assist. Dall’altra parte Yildiz subentrando dalla panchina contro i nerazzurri ha messo a segno una doppietta. Insomma, sembra quasi che questa strana situazione vada bene a tutti.

Juve, le parole di Thiago Motta

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport Thiago Motta ha spiegato: “Weah ha fatto bene e segnato sia a San Siro sia oggi, vedo Yildiz molto adatto ad aprire il campo in situazioni come quella di oggi. Aggiunge qualità, ha libertà di concludere l’azione con l’ultimo passaggio o il tiro”. Possibile quindi che almeno per il momento la formazione tipo della Juve resti questa, con Weah titolare e Yildiz pronto a lasciare il segno a partita in corso. In un calcio ricco di impegni e con cinque cambi da sfruttare il concetto di “titolare” è forse andato un po’ perso. Anche chi subentra è fondamentale.