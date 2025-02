Sabatini: “La Juventus difficilmente perderà in casa del Psv”

Sandro Sabatini ha parlato delle chance della Juventus di superare il turno di Champions: per il giornalista, queste sarebbero molto alte

Nel suo editoriale su calciomercato.com, Sandro Sabatini ha parlato delle chance della Juventus di superare il turno di Champions League alla luce del successo di misura nella gara di andata contro il Psv. Ecco le sue parole: “Non è stato facile vincere per la Juve, ma sarà difficile perdere al ritorno in Olanda contro questo PSV. Di Gregorio in controllo, Weah in scioltezza, Veiga scolastico e Kelly che deve (può?) migliorare per essere “di categoria”. La difesa completata da Gatti superstar e non solo per azione più assist nel vantaggio autografato da McKennie. L’americano conferma di essere l’unico elemento in rosa con imprevedibili fiammate nel cambio di passo. Molto meglio i subentrati Conceiçao e Mbangula, coppia premiata dal gol del 2-1. Come al solito senza senso Koopmeiners, appena attento Thuram. Un vulcano Vlahovic, ma stappato solo per un quarto d’ora”.

Sabatini: “Un giorno di riposo prima dell’Inter è quasi nulla”

Inoltre, sul prossimo match in Serie A contro l'Inter, il giornalista ha detto: "L'Inter con la Fiorentina ha giocato un primo tempo vigoroso, magari un po' disordinato ma molto più convinto rispetto a giovedì scorso. C'era voglia di rivincita e si vedeva. Pero si vede anche che non tutti stanno benissimo. Thuram esce dopo un po'. Calhanoglu dopo 45 minuti. Altri sono opachi rispetto ai bagliori del 2024. Inzaghi può rimediare dosando riposi e turnover, ma non sarà scontato trovare la soluzione perfetta. In vista del derby d'Italia, la Juventus avrà solo un giorno in meno di riposo. Cioè quasi nulla.