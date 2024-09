Sabatini: “Kean? Terza scelta nella Juve, affare della Fiorentina”

Sandro Sabatini ha parlato del momento della punta italiana Moise Kean: per il giornalista, la Fiorentina avrebbe fatto il colpo con la Juve

Il gol in Nazionale contro Israele e un incoraggiante avvio di campionato riportano le luci dei riflettori su Mouse Kean. L’attaccante italiano, rinnovata speranza del reparto offensivo dell’Italia, è stata una delle prime cessioni estive della Juventus. Se a gennaio il suo passaggio all’Atletico Madrid è saltato al fotofinish, questa volta la Fiorentina è riuscita ad accaparrarsi le prestazioni del calciatore in cambio di 13 milioni di euro. In viola, la punta italiana spera nel rilancio dopo una stagione a secco di gol in bianconero. A favorire le sue speranze ci sarebbe anche una concorrenza spuntata, decisamente di più di una Nazionale già in difficoltà. Intanto, come spiegato da Sandro Sabatini nel suo editoriale su calciomercato.com, la Fiorentina si è garantita l’affare.

Le parole di Sabatini su Kean

“Ci vogliono coraggio e personalità per uscire dai luoghi comuni consacrati perfino dal mercato. Kean è un attaccante in crescita di stima generale e autostima personale. A 13 milioni più bonus, la Fiorentina ha fatto un affarone. Eppure era la obbligata terza scelta nella Juve del pagatissimo Vlahovic. Come del resto Frattesi è la quarta/quinta scelta del centrocampo interista. Due segni del destino. Due metafore, Frattesi e Kean, dell’Italia che riparte dalle retrovie. Rincorre. E vince”.